Лавров: Россия предлагает провести конференцию стран Персидского залива с широким участием

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москва выступает за проведение конференции по безопасности в Персидском заливе с широким кругом участников. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Что касается ракетной программы [Ирана], что касается поведения в регионе, наша позиция заключается в том, что у всех стран региона и внерегиональных стран есть масса претензий друг к другу: и у Ирана к арабским соседям, у арабских соседей - к Ирану, у Запада, США и европейских стран тоже есть какие-то вопросы касательного того, чем Иран занимается", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства. Он обратил внимание на то, что в регионе "расположены страны, каждая из которых имеет интересы за пределами своих границ и имеет реальное влияние на события и в Сирии, и в Ливии, и в Джибути, и в Йемене".

"Поэтому мы, когда убеждали не выходить в работе над СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС) за рамки задачи ее восстановления, мы говорили, что признаем, и Иран признает, что есть другие проблемы, которые в более широком плане волнуют регионалов и их внерегиональных коллег", - напомнил Лавров. Он указал на предложение "обсуждать все эти проблемы в рамках созыва конференции по безопасности в Персидском заливе и шире". "Наверное, это должно быть шире уже: тот же Йемен, Ирак - это все взаимосвязано", - пояснил министр.

По его мнению, такой форум может объединить иранцев и арабов, а также во время его проведения "не Иран был бы предметом дискуссии, а каждая из сторон положила бы на стол свои озабоченности и ракетами, которые не только у Ирана есть и у арабов тоже, и развивается ракетное производство, и озабоченности по поводу Йемена, Сирии, Ирака, многих других горячих точек, которые так или иначе вызывают противоречие между другими странами".

Глава МИД РФ напомнил о проведении в 2021 году очередной научной конференции с привлечением политологов и специалистов. "Сейчас идет процесс завершения работы по восстановлению СВПД, и коронавирус еще не сильно помогает, но эта конференция конечно же, остается в числе наших приоритетов, и у нас есть понимание, что она не может быть проигнорирована", - отметил Лавров. Он добавил, что "у китайских коллег есть похожее предложение для стран Персидского залива, иранцы выступали с инициативой". "Но наша концепция шире, потому что предполагает выход за рамки группы прибрежных стран Персидского залива и предполагает подключение участников из "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности [ООН], из Лиги арабских государств, из Евросоюза", - подчеркнул российский министр.