Лавров: у России нет привычки зазывать страны к себе в союзники, как делают в НАТО

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия не имеет привычки "зазывать к себе" в союзники другие страны, как сейчас делают на Западе, но у РФ существует специальная процедура, которая позволяет конструктивно рассматривать соответствующие заявки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности отечественной дипломатии в 2021 году.

"У нас нет такой привычки - кого-то приглашать, - сказал глава МИД, отвечая на вопрос ТАСС о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству. - У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно же, рассматриваем [такое обращение], и рассматриваем конструктивно".

"Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод. Мы вежливые люди", - отметил Лавров.