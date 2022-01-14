Лавров заявил, что ОДКБ пришла в Казахстан по просьбе властей, а не как США в Ирак

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан по просьбе властей страны, контингенты уже покидают республику по завершению миссии, в отличие от американских войск, которые остаются в Ираке даже после требования иракского парламента об их уходе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Видим, кстати, что у вас там [в Ираке] иностранные войска стоят на вашей территории. Вот интересные параллели: когда по просьбе президента Казахстана ОДКБ направила миротворческие силы, и когда еще это было вот самое начало операции, из Вашингтона звучали требования объяснить, почему это Казахстан пригласил к себе силы ОДКБ, и [что] Россия обязана уйти, как только Казахстан скажет ей спасибо. Казахстан сказал спасибо, мы уходим, ОДКБ уходит. А у вас-то когда американцы уйдут? Там их не только не звали, но ваш парламент принимал решение, что им пора домой. Но вот видите, все, как говорится, равны, кроме самого равного", - сказал министр.

"Это я к тому, чтобы мы видели картинку, когда разбираем какую-то конкретную ситуацию, как наши западные коллеги [себя] ведут, какие манеры демонстрируют", - добавил Лавров.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алма-Аты.

13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней. Как сообщили в Минобороны РФ, первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ в четверг вернулись из Казахстана в РФ на четырех самолетах Ил-76МД.