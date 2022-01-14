Лавров: надо начать разговор с Дамаском о том, на каких условиях курды будут жить в Сирии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Необходимо начать серьезный разговор с Дамаском о том, на каких условиях курды будут жить в Сирии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Наши контакты, в том числе с госпожой Ахмед (председателем исполкома курдского "Совета демократической Сирии" Ильхам Ахмед - прим. ТАСС), с ее коллегами, нацелены ровно на то, чтобы объяснять им необходимость начать серьезный разговор с Дамаском о том, на каких условиях курды будут жить в сирийском государстве", - заявил он. Министр добавил, что "есть на этот счет сдержанность и в сирийском правительстве, оно не забыло, что курды занимали антиправительственную линию на предыдущих этапах, но на то и дипломатия, чтобы преодолевать прошлое и выстраивать отношения на будущее".

Лавров отметил, что здесь может помочь опыт Ирака и Курдского автономного района. Глава МИД РФ напомнил, что два года назад в ходе своих визитов в Дамаск и Эрбиль он "активно поддерживал тенденцию к наведению контактов иракских и сирийских курдов, чтобы иракские курды свой опыт активнее передавали сирийским братьям и сестрам".

По словам министра, "в Сирии курдская проблема сейчас является одним из препятствий на пути полноценных переговоров". "В Конституционном комитете Сирии есть курды, но они представляют не все курдские структуры, и из тех структур, которые остались за бортом конституционного процесса, одни ориентируются на США, другие - на турецких соседей", - отметил Лавров.

Он напомнил, что когда США заявляли о планах вывести войска из Ирака, "тут же силы демократической Сирии обратились к РФ с просьбой наладить диалог с Дамаском, и как только Америка передумала, этот интерес к диалогу с Дамаском пропал".

"Это жизнь, но для курдских политиков горизонт должен быть более дальним, и перспективу надо видеть. Нет сомнений, что не американцы будут определять судьбу Сирии", - заявил министр. По его словам, США по-прежнему подтверждают приверженность территориальной целостности Сирии, "но на деле они потакают именно сепаратистским тенденциям на восточном берегу Евфрата".