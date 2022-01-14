Лавров заявил, что Россия и Индия продолжат развитие стратегического партнерства

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил российско-индийские отношения, отметив, что страны продолжат развивать "особо привилегированное стратегическое партнерство". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Наши отношения мы ценим высоко, неслучайно они называются "особо привилегированное стратегическое партнерство", и мы будем его развивать в полной мере", - заявил он. Лавров также назвал "хорошими и полезными" прошедшие в декабре переговоры российского и индийского лидеров в Нью-Дели.

Министр отметил и взаимодействие стран в формате РИК (Россия - Индия - Китай), указав на его высокую эффективность и частоту контактов по линии министров. "РИК - весьма эффективная структура, министры иностранных дел встречались почти 20 раз за время существования РИК, есть секторальные встречи министров и их заместителей и экспертов, по направлениям торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества", - сказал он. Лавров добавил, что РФ видит заинтересованность Индии и Китая в сохранении формата.

Глава российского дипведомства также отметил эффективность РИК во многих сферах. Он добавил, что Россия также выступит с поддержкой, если этот формат повлияет на укрепление "атмосферы доверия" между странами.

В декабре президент России Владимир Путин также высоко отмечал российско-индийское стратегическое сотрудничество. Российский лидер выразил надежду, что стороны продолжат диалог в целях безопасности на евразийском континенте и в мире.