Лавров: Россия видит, как США пытаются сделать Ирак ареной борьбы с Ираном

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия отмечает попытки Соединенных Штатов сделать из Сирии и Ирака арену борьбы с Ираном. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Мы видим, как сейчас американцы пытаются не только Сирию, но и Ирак сделать ареной борьбы с Ираном и с иранскими интересами", - сказал он.

Глава МИД РФ также выразил надежду, что состоявшиеся выборы в Ираке, дальнейшая политическая стабилизация поможет и стабилизации региона. "И что никто не будет из внерегиональных стран ставить вас и ваших соседей перед выбором: не сотрудничайте с теми, сотрудничайте с нами. Это опять здесь же к вопросу о свободе выбора союзов. Когда Вашингтон говорит: не закупайте оружие у России, не общайтесь с Ираном, не общайтесь с какой-то другой страной - это прямое посягательство на свободу выбора не только союзов, но и просто элементарных партнеров", - добавил Лавров.