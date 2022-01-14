Лавров: работа по защите прав российских соотечественников будет расширяться

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Работа по защите и отстаиванию прав российских соотечественников, проживающих за рубежом, будет расширяться и дальше. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Создан для защиты прав соотечественников специальный фонд, МИД является его учредителем, они сформировали примерно 50 центров правовой защиты в более чем 30 странах, где предоставляют услуги адвокатов тем, кто попадает в неприятную историю. Отстаиваем их права как граждан тех стран, которые они выбрали для проживания. Эта работа также будет расширяться", - сказал министр.

Кроме того, Лавров указал, что МИД РФ постоянно поднимает вопросы о защите прав соотечественников в различных международных организациях. "Постоянно ставим вопросы о соотечественниках и в ООН, и ОБСЕ, и Совете Европы, в том числе в контексте защиты их языковых и образовательных прав, поскольку, в частности, в Прибалтике и на Украине эти права грубейшим образом попираются, и тем самым попираются конвенции, в которых участвуют соответствующие правительства", - добавил он.

Глава МИД РФ также отметил работу, которая ведется в рамках программы содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. "На первых этапах были сложности с ее осуществлением, там не все было отлажено. Сейчас ситуация меняется, и вот за первые девять месяцев прошлого года более 60 тыс. соотечественников переехало на постоянное жительство в РФ. Это на треть больше, чем в предыдущий период, и мы делаем все для того, чтобы регионы, куда наши соотечественники переезжают, максимально эффективно и внимательно вовлекали их в возвращение к жизни на родине", - подчеркнул Лавров.