Замглавы МИД РФ обсудил сирийское урегулирование с дипломатами Италии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в пятницу со специальным координатором МИД Италии по Сирии Стефано Раваньяном вопросы сирийского урегулирования с акцентом на задачи продвижения политического процесса в Сирийской Арабской Республике (САР).

Участие в обсуждении приняли также спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и посол Италии в Москве Джорджо Стараче.

"Была акцентирована важность консолидации международных усилий в целях продвижения политического процесса в САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Особое внимание было уделено задачам постконфликтного восстановления и скорейшего преодоления тяжелой социально-экономической и гуманитарной ситуации в Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ.