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Путин назначил Грызлова послом РФ в Белоруссии

Эту должность ранее занимал Евгений Лукьянов
Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом РФ в Белоруссии. Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

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"Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", - говорится в документе.

Другим указом президента от этой должности освобожден Евгений Лукьянов, который возглавлял российскую дипмиссию в Минске с марта 2021 года.

22 декабря прошлого года стало известно, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Грызлова на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии. Ранее он в разное время был главой МВД, спикером Госдумы. В последние годы Грызлов был полномочным представителем России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также председателем высшего совета "Единой России".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрызлов, Борис ВячеславовичБелоруссияРоссияОтставки и назначения
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