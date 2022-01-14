"Запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать". Что сказал Лавров на пресс-конференции

Россия выступила с предложениями гарантий безопасности, поскольку ее терпению пришел конец, и теперь ожидает, когда на ее инициативы даст конкретный и письменный ответ "ямщик на той повозке". Однако Москва не собирается ждать бесконечно - она умеет обеспечивать свою безопасность, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам работы российских дипломатов в 2021 году министр коснулся не только переговоров с Западом, но и других важных для страны внешнеполитических тем - от операции миротворцев в Казахстане и переговоров по иранской ядерной сделке до грядущей поездки президента Владимира Путина в Китай. ТАСС собрал основные тезисы министра.
О переговорах по безопасности
- Разговор о гарантиях безопасности начался сейчас, потому что у Москвы кончилось терпение: "Мы очень терпеливы. Но вы знаете же, что мы долго запрягаем? Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке ответит конкретно на наши предложения".
- При этом Москва настроена получить именно то, чего требует: "Мы не пытались играть в какие-то игры и не пытались следовать тому сценарию, о котором кто-то на Украине упоминал - имею в виду "проси больше - дадут меньше". Появление сил НАТО или отдельных ее членов у границ России - "это красные линии по-настоящему".
- Россия рассчитывает на продолжение переговоров и ждет от США и НАТО ответов в письменном виде: "Мы хотим видеть позицию на бумаге. Постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию: это подходит, это не подходит, если не подходит - почему".
- Перспективы переговоров зависят в первую очередь от США. Европейский союз чувствует себя ущемленным, но оценить перспективы диалога с ним пока сложно: "Сам Евросоюз семь с половиной лет назад разрушил все механизмы <...>, в рамках которых обсуждали практические аспекты обеспечения безопасности".
- Москва предполагает, что Запад может попытаться "замотать" переговоры, но ждать вечно не планирует: "Знаем и умеем обеспечивать свою безопасность на любой случай, и заверяю вас, мы не будем бесконечно ждать каких-то перемен, обещаний".
О политике Запада
- Вашингтон и его союзники не скрывают, что пытаются сдерживать Москву и Пекин - этот курс "откровенно провозглашен", - и не прекращают попыток "искусственно расширять состав Североатлантического альянса", в том числе за счет Украины. Давление оказывается в самых разных сферах - так, Соединенные Штаты напрямую причастны и к нынешнему кризису в мировом православии.
- НАТО в ближайшие месяцы может начать дополнительно наращивать свои силы у российских границ, "если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории, что само по себе абсурдно". Сами подобные требования говорят, что "Запад зарвался".
- Западным странам, которые беспокоятся об Украине, стоило бы обратить внимание на действия местных радикалов, но Запад "просто берет в свои объятия" тех, кто в свое время совершил переворот.
О российских военных за рубежом
- Возможное расширение глобального военного присутствия России - вопрос, "который касается двусторонних отношений" с партнерами, и он будет решаться исходя "из интересов глобальной стабильности".
- Российские миротворцы появились в Казахстане по просьбе властей этой страны и уходят, как только их миссия была признана завершенной. Это отличается от ситуации, например, с американцами в Ираке: "Там их не только не звали, но ваш парламент принимал решение, что им пора домой. Но вот видите, все, как говорится, равны, кроме самого равного".
- События в Казахстане показали, что ОДКБ востребована и эффективна. У ряда стран есть интерес "как минимум к налаживанию контактов".
О саммите "пятерки"
- Россия ожидает согласования повестки и формата саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН, предложенного президентом Владимиром Путиным. Способствовать проведению встречи будет, в частности, общее заявление лидеров России, Китая, Великобритании, США и Франции о недопустимости ядерной войны.
- Вскоре состоится отдельная встреча лидеров РФ и КНР. Полноформатные переговоры в Пекине запланированы на 4 февраля - день открытия зимней Олимпиады. Накануне встретятся министры иностранных дел двух стран.
Об отношениях с Японией
- Россия по-прежнему привержена заключению мирного договора с Японией, но он должен отражать "всю полноту сегодняшних связей и открывать перспективы". Проект документа на основе деклараций 1956 года уже был передан японской стороне, сам Лавров может посетить страну в ближайшие два-три месяцы.
- Однако Москву беспокоит союзничество Токио и Вашингтона: "Сейчас, когда США нас в своих доктринальных документах объявили чуть ли не врагами, ну уж как минимум противниками и главной угрозой наряду с Китаем, конечно, пребывание Японии в союзе с такой страной <...> не вполне, наверное, отвечает созданию оптимальной атмосферы для развития наших отношений".
О ситуации на Ближнем Востоке
- В переговорах по иранской ядерной сделке есть реальный прогресс, но для достижения договоренности важно, чтобы и "иранские партнеры были максимально реалистичны", и "западные участники этого переговорного процесса не пытались создавать какое-то психологическое напряжение". В этой ситуации нужна "тихая дипломатия".
- Москва выступает за проведение конференции по безопасности в Персидском заливе, где можно было бы обсудить претензии, накопившиеся "и у Ирана к арабским соседям, у арабских соседей - к Ирану", а также вопросы, которые есть к Тегерану у Запада.