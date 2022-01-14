Армения и Турция после встречи в Москве условились на деполитизированный диалог

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Специальный представитель Армении по началу диалога с Турцией Рубен Рубинян и его турецкий коллега Сердар Кылыч по итогам переговоров в пятницу в Москве договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкосновения. Об этом говорится в распространенном в сообщении МИД РФ.

"Стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе, в духе открытости и нацеленности на практический результат, двигаясь "малыми шагами" от простого к сложному. Условлено о продолжении поиска точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона", - указали в министерстве.

Встреча прошла при посредничестве замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

Ранее в пятницу на большой пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году глава дипведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует первую встречу сторон в российской столице. "Наша роль сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог, надеюсь, что это будет успешно", - подчеркнул он.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

