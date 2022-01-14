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Замглавы МИД РФ проинформировал некоторые страны СНГ об итогах переговоров с США и HATO

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подробно проинформировал в пятницу руководителей посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана об итогах состоявшихся в Женеве, Брюсселе и Вене консультаций с США и HATO по вопросам обеспечения гарантий безопасности РФ.

"Представители дипмиссий были подробно проинформированы по итогам состоявшихся 9-13 января в Женеве, Брюсселе и Вене консультаций с США, HATO по вопросам обеспечения международно-правовых гарантий безопасности Российской Федерации, а также обсуждения этой тематики на заседании Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении МИД РФ.

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