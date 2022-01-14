Песков назвал голословными публикации о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередные публикации о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе ничем не подтвержденными и носящими голословный характер.

"До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", - заявил он ТАСС, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации ряда западных СМИ, в том числе телеканала CNN со ссылкой на источник в администрации США.

Ранее в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты, предположительно, располагают информацией о том, что РФ якобы готовит провокацию "под чужим флагом" на востоке Украины. По его данным, США считают, что Россия "заранее развернула группу оперативников" для осуществления скрытной операции на востоке Украины. По мнению источника CNN, это может послужить для "оправдания вторжения" на Украину российских сил.

С аналогичными публикациями выступили также газета The Washington Post, агентства Reuters, Agence France-Presse и Bloomberg.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков ранее уже называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключал вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.