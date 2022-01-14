Посол в РФ заявил, что Казахстан привержен развитию стратегического партнерства с Россией

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Нур-Султан остается твердо приверженным углублению стратегического партнерства с Москвой. Об этом в пятницу заявил посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в интервью газете "Комсомольская правда" .

"Наша страна остается твердо приверженной курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Мы верим в то, что будем поддерживать характерный для наших стран насыщенный, регулярный курс, настроенный на реализацию всех наших договоренностей", - сказал он.

Дипломат отметил роль ОДКБ в нормализации ситуации в Казахстане во время беспорядков и подчеркнул, что двустороннее сотрудничество "всегда было и остается на высоком уровне, а теперь станет еще крепче и эффективнее". "Об этом неоднократно говорили лидеры наших государств. А ОДКБ как организация показала свою дееспособность и эффективность. Эта платформа была использована впервые, все участники этой организации четко следовали уставу [организации]", - указал он.

Токаев заявил, что военные ОДКБ сыграли большую роль в стабилизации ситуации в Казахстане, назвав их миссию успешной. 13 января начался вывод миротворцев из страны.