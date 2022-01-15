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В посольстве заявили, что обвинения США в подготовке РФ вторжения на Украину голословны

Заявления являются подтверждением непрекращающегося информационного давления на Москву, отметили в российской дипмиссии
Здание посольства РФ в США Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание посольства РФ в США
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Обвинения в подготовке Россией некого предлога для вторжения на Украину, звучащие в Соединенных Штатах, голословны и бездоказательны, они являются подтверждением непрекращающегося информационного давления на Москву. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, которое было опубликовано в пятницу на странице дипмиссии в Facebook.

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"Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину", - отметили дипломаты. "Доказательств, как водится, нет", - подчеркнули они.

"Такая постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на нашу страну", - убеждены в посольстве. "В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес - голословны и не могут иметь никаких подтверждений", - подчеркнули в российской дипмиссии. Дипломаты отметили, что Россия выступает против войны и за "дипломатическое решение всех международных проблем".

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