МИД РФ призвал как можно скорее провести министерскую встречу ближневосточного "квартета"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спецпредставитель министра иностранных дел РФ Владимир Сафронков в беседе с коллегами по ближневосточному "квартету" международных посредников (РФ, США, ООН, ЕС) в формате телеконференции обсудил необходимость в кратчайшие сроки вывести работу "квартета" на министерский уровень, чтобы согласовать дальнейшие коллективные шаги по содействию реализации формулы сосуществующих в мире "двух государств" - Палестины и Израиля.

С российской стороны была акцентирована приоритетность усилий "квартета", направленных на возобновление палестино-израильского политического диалога.

"Проводимые контакты между палестинцами и израильтянами по вопросам безопасности и финансового взаимодействия при всей их важности не способны решить глубинные противоречия в зоне конфликта. В сложившихся обстоятельствах следует в кратчайшие сроки вывести деятельность "квартета" на министерский уровень, что позволило бы согласовать дальнейшие коллективные шаги, нацеленные на оказание содействия процессу реализации формулы "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

На переговорах дипломаты выразили "общую растущую обеспокоенность" в связи со сложной гуманитарной обстановкой на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. "При этом подчеркивалась необходимость принятия срочных мер с целью оздоровления социально-экономических условий на палестинских территориях", - указали в дипведомстве.

ООН на консультациях представлял специальный координатор генсека по Ближнему Востоку Тор Веннесланд, США - заместитель помощника госсекретаря Хейди Амр, ЕС - спецпредставитель по ближневосточному урегулированию Свен Коопманс.