Умер первый мэр Владимира Игорь Шамов

ТАСС, 15 января. Первый мэр Владимира Игорь Шамов, возглавлявший город с 1990 по 2002 год, умер в субботу в возрасте 86 лет, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Сегодня во Владимире скончался Игорь Васильевич Шамов, возглавлявший столицу Владимирской области с 1990 по 2002 год. Прощание состоится 18 января с 10:00 до 12:00 в городском дворце культуры", - говорится в сообщении.

Игорь Шамов родился в 1935 году в Удмуртии. С октября 1990 года по декабрь 1991 года являлся председателем исполкома Владимирского городского совета депутатов, с декабря 1991 года был назначен главой администрации города Владимира. В годы работы Шамова во Владимире отремонтировали более трети городских разводящих тепловых сетей и перевели ТЭЦ на газовое топливо, открыли Судогодский водовод, внедрили частный общественный транспорт. Шамов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом РПЦ "Святой равноапостольный князь Владимир" III степени, различными общественными и профессиональными наградами, в 2012 году Шамову присвоили звание Почетный гражданин города Владимира.