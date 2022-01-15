Эксперт: проведение переговоров Армении и Турции в Москве подчеркнуло роль РФ в регионе

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Проведение в пятницу встречи спецпредставителей по нормализации отношений Армении и Турции в Москве продемонстрировало, что РФ является безальтернативным посредником в регионе и облегчило для России балансирование между двумя этими странами. Такое мнение в субботу в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Россия выступила в качестве посредника, который облегчал эти переговоры. Для Москвы это тоже важный сдвиг, поскольку РФ довольно сложно балансировать свои отношения с Ереваном и Анкарой, - сказал Кортунов. - России всегда трудно было сделать выбор между Арменией и Турцией, и возобновление такого диалога по всей видимости снимает какую-то головную боль для российских дипломатов и политиков".

"Россия показала, что она является главным внешним актором в регионе Южного Кавказа и она способна достигать успехов, которые другим игрокам не под силу", - добавил он.

По словам эксперта, для перевода нарождающегося взаимодействия между Арменией и Турцией в практическую плоскость Россия могла бы предложить сторонам проекты развития логистической сети на Южном Кавказе. Это принесет пользу не только Армении и Турции, но российским южным регионам, которые ведут активную торговлю с Анкарой, констатировал Кортунова.

"При этом обе стороны находятся только в самом начале пути. Существуют застарелые обиды, негативное восприятие друг друга в обществах этих двух стран. Поэтому путь к полной нормализации отношений и тем более какому-то взаимодействию между Анкарой и Ереваном будет по определению долгим и трудным, - продолжил собеседник агентства. - Будут новые встречи, переговоры, надо будет как-то снимать эту напряженность. Хорошо, что первый шаг был сделан в Москве".

Начало пути

Аналогичную точку зрения выразил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, отметив, что, несмотря на первые позитивные сигналы, быстрого урегулирования армяно-турецких отношений ждать не стоит.

"Я не думаю, что здесь будет прям быстрое восстановление взаимодействия, слишком много трудностей было в отношениях Анкары и Еревана. Слишком много предусловий для переговоров с обеих сторон. Отношения будут развиваться шаг за шагом", - сказал эксперт.

"Пока даже заявления по итогам первой встречи довольно осторожные. Поэтому не стоит создавать завышенных ожиданий, что отношения удастся быстро нормализовать", - добавил он.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что переговоры проходят под пристальным внимание общественности в Турции и особенно в Армении. В Ереване далеко не все довольны политикой премьера Никола Пашиняна, в особенности шагами по нормализации отношений с Турцией. Это может создать дополнительные трудности в переговорном процессе, считает эксперт.

По его словам, символично, что встреча состоялась в Москве, это демонстрирует, что переговоры являются продолжением имплементации заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и Пашиняна по итогам 44-дневнго конфликта вокруг Нагорного Карабаха в 2020 году.

"Символично, что все это проходит в Москве. С одной стороны, это дает возможность Армении иметь поддержку России. Понятно, что Армения и Турция несопоставимы в экономическом плане. В любом случае Армении нужна какая-то политическая поддержка. И то, что встреча произошла в России, - это тоже часть плана, чтобы Россия была медиатором отношений и помогла соблюсти интересы Армении в том числе", - резюмировал Притчин.

Нормализация отношений

Специальный представитель Армении по началу диалога с Турцией Рубен Рубинян и его турецкий коллега Сердар Кылыч в пятницу провели встречу в Москве. Она состоялась при посредничестве замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

В пятницу на большой пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году глава дипведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует первую встречу сторон в российской столице. По его словам, роль России в этом процессе сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.