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Протесты в Казахстане

Первый зампостпреда при ООН: РФ никогда не собиралась оставлять контингент в Казахстане

Дмитрий Полянский отметил, что "подобные неверные предположения происходят, если вы слишком много слушаете госсекретаря США"

ООН, 15 января. /ТАСС/. Россия, направляя миротворцев в Казахстан, никогда не собиралась оставлять эти силы в республике, заявил в субботу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя утверждения некоторых пользователей Twitter о якобы поспешном выводе контингента ОДКБ из страны.

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"Подобные неверные предположения происходят, если вы слишком много слушаете госсекретаря США [Энтони] Блинкена, пресс-секретаря [Белого дома Джен Псаки] или заместителя госсекретаря США [по политическим делам Викторию Нуланд], - отметил Полянский на своей странице в этой соцсети. - Иначе вы бы знали, что мы предприняли то, что с самого начала обещали с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности, и никогда не собирались оставаться в Казахстане".

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