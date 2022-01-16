Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на госресурсы Украины

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагменты видеозаписи распространила в субботу в своем Twitter газета The Hill.

"Мы видели данные сообщения. Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - сказал Песков.

Со стороны РФ нет военной эскалации в отношении Украины, США не предоставили доказательств своих обвинений, заявил Песков.

Уровень напряженности на границе с Украиной слишком высок, поэтому РФ настаивает на прямом ответе на свои опасения, заявил Песков.