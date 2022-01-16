В Госдуме считают, что законы Украины против русского языка не сработают

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вступившие в силу на Украине правила для газет и журналов выпускать не менее 50% тиража на украинском языке - это русофобское проявление, такие меры вводятся по примеру прибалтийских стран, но они не будут работать эффективно. Такого мнения придерживается руководство комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Идет та самая украинизация, о которой Украина все время, оправдываясь в разных европейских институтах, говорит всегда демагогически, но при этом подобные документы вступают в силу. Это то, чему они научились у прибалтов, которые с 90-х годов не давали паспорта русскоязычным, но при этом говорили, что ничего такого не происходит", - сказал ТАСС в воскресенье председатель комитета Леонид Калашников (фракция КПРФ).

Депутат заметил, что прибалтийские государства, тем не менее, были приняты в Евросоюз и НАТО. "Они [власти Украины] надеются на это же - будут маршировать нацисты по улицам, будут запрещать русскоязычным читать прессу, учиться в школах и им за это ничего не будет, потому что они вовсю кричат о русской угрозе, как это делали прибалты", - добавил он.

Калашников добавил, что вопросы о языковом притеснении необходимо поднимать на международных площадках, однако подобные протесты скорее всего будут заблокированы.

Нормы не сработают

"Это очередное русофобское проявление", - констатировал первый зампредседателя комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев. "Это невозможно сделать. 80% населения Украины говорят на русском языке и сколько бы сегодняшняя власть во главе с [президентом Владимиром] Зеленским эту русофобскую политику не проводила, все равно ничего не получится", - убежден он.

Парламентарий выразил уверенность в том, что "в скором времени это людям все надоест". "Вспомните, из-за чего началась война в Донецке и Луганске. Из-за того, что людям не давали разговаривать на русском языке. Не было в начале никаких политических требований. Люди вышли для того, чтобы сохранить русский язык", - сказал он ТАСС, заметив, что власти Украины "перебарщивают очень серьезно".

Путь к невежеству

"Понятно, что это следствие того курса, которым они идут, и ничего умнее они не придумали, кроме как ограничивать своих собственных граждан", - указал со своей стороны в беседе с ТАСС другой первый зампред комитета Константин Затулин (фракция "Единая Россия").

Депутат подчеркнул, что "любые насильственные ограничения такого рода приводят только к безграмотности, невежеству". "И в этом отношении они сами кузнецы своего собственного несчастья", - резюмировал он.

Новые правила для СМИ

На Украине с 16 января вступило в силу положение 25 статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которое обязывает газеты и журналы выпускать не менее 50% тиража на украинском языке. Таким образом, все печатные СМИ на Украине отныне должны издаваться на государственном языке. Печатные СМИ могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке.

С 16 июля этого года за неисполнение этих требований будет предусмотрена административная ответственность - штраф до 8,5 тыс. гривен ($300), который будет увеличен при повторном нарушении. С 2024 года наказание за "публичное унижение или оскорбление государственного языка" будет ужесточено. Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, так называемый правительственный языковой омбудсмен, его представители в регионах, а также "общественные активисты и неравнодушные граждане", которые будут фиксировать нарушения и присылать информацию о них в офис омбудсмена.