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Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности

Глава российской делегации Константин Гаврилов сообщил, что на странице в этой соцсети репостили заявления руководства России и МИД РФ
© AP Photo/Jeff Chiu

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook заблокировала в пятницу, 14 января, официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

"В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент", - отметил Гаврилов.

По его словам, представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ.

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