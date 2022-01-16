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Песков: Россия никогда не будет обсуждать размещение ракет в Калининградской области

Представитель Кремля указал, что Россия не будет мириться с какими-либо требованиями в плане того, что ей делать на своей территории
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Россия никогда и ни с кем не станет обсуждать вопрос размещения ракет и вооружений в Калининграде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград - это российская территория", - подчеркнул он. Песков давал интервью на английском языке.

"При всем уважении мы никогда не будем мириться с какими-либо требованиями в плане того, что нам делать на нашей территории. Ни одна страна не будет с этим мириться", - указал он.

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