Песков: санкции США против руководства РФ грозят прекращением отношений между странами

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Предлагаемые в США новые санкции против России, в том числе в отношении руководства РФ, могут потенциально привести к прекращению отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN , вышедшем в эфир в воскресенье.

"В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации", - сказал он, комментируя слова ведущего о том, что Россия якобы угрожает военными действиями из-за ситуации на Украине.

"Россия вполне большая и вполне самодостаточная, чтобы чувствовать себя уязвимой из-за санкций", - сказал он.

Песков давал интервью на английском языке.