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Санкции в отношении России
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Песков: санкции США против руководства РФ грозят прекращением отношений между странами

Пресс-секретарь президента заявил, что Россия - самодостаточная страна, в связи с чем не чувствует угрозу из-за санкций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Предлагаемые в США новые санкции против России, в том числе в отношении руководства РФ, могут потенциально привести к прекращению отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

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"В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации", - сказал он, комментируя слова ведущего о том, что Россия якобы угрожает военными действиями из-за ситуации на Украине. 

"Россия вполне большая и вполне самодостаточная, чтобы чувствовать себя уязвимой из-за санкций", - сказал он.

Песков давал интервью на английском языке.

Теги
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