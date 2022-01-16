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Песков объяснил, почему Россия считает необходимым держать ВС у границ с Украиной

По словам пресс-секретаря президента, в регионе наблюдаются полеты самолетов НАТО, идет продвижение инфраструктуры альянса к российским границам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Российские войска остаются у границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки и действий НАТО. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN.

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"Российские войска есть на территории Российской Федерации, рядом с границей Украины. Мы считаем необходимым держать там войска из-за очень напряженной ситуации", - сказал он.

Песков добавил, что в регионе наблюдаются полеты самолетов НАТО, идет продвижение инфраструктуры альянса к российским границам. "Мы должны отвечать, принимать меры предосторожности, поэтому наши военные и находятся там на нашей территории", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Основанием для таких обвинений стали утверждения, что Россия накапливает силы у границы с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уже называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключал вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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