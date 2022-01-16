Песков считает критической ситуацию вокруг обеспокоенностей России в сфере безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг российских обеспокоенностей по вопросам безопасности в Европе критическая, но политическая мудрость и опыт президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут стать основой для выхода из нее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, показанном в воскресенье в эфире телеканала CNN .

"Я искренне верю, что мудрость наших лидеров, политическая мудрость и политический опыт президента [РФ Владимира] Путина и политическая мудрость и политический опыт президента [США Джо] Байдена будут хорошей почвой для продолжения попыток найти точки соприкосновения. Но ситуация критическая - ситуация вокруг национальных обеспокоенностей России. Если мы увидим политическую волю Вашингтона каким-либо образом их учесть и обсудить, то это и есть точки соприкосновения. Если мы так и будем получать в ответ, что это не обсуждается, то это причина для пессимизма", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.