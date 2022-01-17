В Кремле не следят за возвращением Порошенко на Украину

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Кремль не следит за ситуацией с возвращением на Украину экс-президента этой страны Петра Порошенко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, мы за этим не следим", - сказал он. Представитель Кремля заметил, что Порошенко сейчас является одним из политических оппонентов действующего президента Украины Владимира Зеленского. "Он находится в оппозиции. Но это не вопрос для того, чтобы мы пристально за этим следили", - добавил Песков.

"В целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине. Это очевидно. Это мы фиксируем", - подытожил он.

Утром Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. На понедельник назначено заседание Печерского районного суда, на котором рассмотрят ходатайство о его аресте. Этот же суд 6 января арестовал имущество экс-президента.

Бывший украинский лидер является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 гг. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В декабре 2021 года следователи попытались вручить ему повестку, однако экс-президент их проигнорировал и в тот же день улетел в Турцию. В партии Порошенко сообщали, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".