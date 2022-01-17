Песков сообщил о продолжении подготовки визита Путина в Пекин

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Пекин в начале февраля продолжается, но Кремль готов проявлять гибкость в зависимости от развития эпидситуации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.

"Поездка готовится. Готовится она в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи, конечно, проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по обеспечению санитарной безопасности, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами", - сказал Песков. Он выразил надежду на то, что, несмотря на развитие ситуации с распространением омикрон-штамма в мире, "даст бог, все пойдет по плану". "По крайней мере, мы готовимся", - подчеркнул он.

Представитель Кремля уточнил, что пока неизвестно, пройдет ли визит в Китай в строго ограниченном формате, как это было в ходе декабрьской поездки российского лидера в Индию. "Мы пока не знаем. Мы готовимся к полноформатным переговорам. Будет делегация. Ну и кроме этого, еще участие президента в церемонии открытия [Олимпийский Игр в Пекине]. Вот к чему ведется подготовка", - сообщил Песков.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность того, что распространение омикрон-штамма может сказаться на планах президента, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что российская сторона "готова действовать энергично и гибко". "Ситуация, вы видите, меняется быстро, и здесь на это надо оперативно реагировать", - сказал он.

Песков также добавил, что на данный момент прорабатывается возможность того, что освещать работу Путина в Пекине будет приглашен узкий круг журналистов кремлевского пула. "Ну маленький - да. Маленький пул планируем. Там очень сильные ограничения и, конечно, пул особо работать не сможет, но все равно планируем", - уточнил он.