Песков усомнился, что к обсуждению отношений Москвы и Киева нужно привлекать США

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москва не считает, что к обсуждению российско-украинских отношений нужно привлекать США. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зачем [привлекать] Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки", - сказал Песков. Таким образом он ответил на вопрос ТАСС, рассматривает ли Кремль возможность проведения трехстороннего саммита.

На минувшей неделе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу в режиме видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Как пояснял глава офиса украинского лидера Андрей Ермак на онлайн-дискуссии в Атлантическом совете, Киев ждет [ответа] от российской стороны. При этом он добавил, что США восприняли предложение Зеленского "с интересом". По мнению Ермака, такой возможный трехсторонний формат переговоров является потенциальной платформой для обсуждения темы Донбасса.

"Там вопрос - по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих", - заметил представитель Кремля. По его словам, "в данном случае все равно предстоит выяснить, что о Донбассе предлагают наши украинские оппоненты обсуждать с Россией". "Россия не является стороной конфликта", - подчеркнул он. "Означает ли это, что большую надежду они возлагают на Соединенные Штаты и меньшую надежду они возлагают на "нормандский формат"? Означает ли это, что они не считают больше необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в нормандском формате? К сожалению, пока ответов на все это нет", - констатировал Песков.

Говоря о возможности трехстороннего формата в принципе, представитель Кремля предположил, что, "может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы". "Но это нам всем предстоит еще узнать", - заметил пресс-секретарь президента РФ.