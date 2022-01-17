Постпред РФ: спекулируя вокруг "вторжения" РФ на Украину, Запад не дает теме "протухнуть"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Нагнетание истерии вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину является попыткой Запада сохранить тему в международной повестке и "не дать ей протухнуть". Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Нагнетание всей этой истерии [вокруг якобы готовящегося вторжения РФ на Украину] - это попытка сохранить украинскую тему в международной повестке и не дать ей, как говорится, протухнуть, потерять свое политическое и геополитическое звучание", - сказал дипломат.

По словам Лукашевича, в причинах этой истерии можно увидеть и "второй трек". "Международно-экономический, - подчеркнул постпред. - На Западе заняты постоянным поиском все новых и новых санкций, и украинский сюжет очень подходит для этих нелегитимных действий".

При этом, как отметил дипломат, Россия видит все "эти попытки экономического давления и рассчитывает на свои силы", чтобы им противостоять.

Лукашевич заявил, что учения российских Вооруженных сил на своей территории никак не связаны с процессом политического урегулирования внутриукраинского кризиса.

"Учения российских вооруженных сил на своей территории, подчеркиваю, на своей территории, никак не связаны с процессом политического урегулирования внутриукраинского кризиса. Они связаны с нетерпимой ситуацией, касающейся маневров и провокационной деятельности НАТО вблизи российских рубежей", - сказал Лукашевич.

"Поэтому, естественно, мы занимаемся боевой подготовкой наших вооруженных сил, будем это делать впредь, на это нет никаких ограничений", - добавил постпред РФ.

Лукашевич указал, что натовская сторона должна учитывать, что "опасные маневры военной авиации в 15 км от российских рубежей - это более чем нетерпимая ситуация и красная линия, за которой могут последовать совершенно непредсказуемые события".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.