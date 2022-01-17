Лавров: Россия настроена на совершенствование отношений с Хорватией во всех областях

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия ценит конструктивные отношения с Хорватией и настроена на их совершенствование во всех областях. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

"Мы ценим наши конструктивные, ровные отношения. Видим в Хорватии уважаемого европейского партнера. Нас связывают исторические и культурные узы, и мы настроены на совершенствование наших отношений во всех областях", - сказал он.

По словам Лаврова, на переговорах они с Радманом намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних связей, а также состояние дел на европейском континенте и актуальные вопросы глобальной повестки дня.

Глава российской дипломатии напомнил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между РФ и Хорватией, в связи с чем Москва намерена провести ряд мероприятий.