Премьер-министр Пакистана поблагодарил Путина за слова о пророке Мухаммеде

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке мусульманами слов российского лидера о пророке Мухаммеде, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Имран Хан подчеркнул широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений президента России на ежегодной пресс-конференции 23 декабря [2021 года] о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин в этом контексте напомнил, что Россия исторически является многонациональным и многоконфессиональным государством, в котором традиционно сосуществуют и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, включая ислам.

Стороны также обсудили развитие двусторонних связей, в том числе в сферах энергетики и борьбы с ковидом. "Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Лидеры условились о продолжении контактов, добавили в Кремле.

На большой пресс-конференции в декабре прошлого года Путин заявил, что оскорбление пророка Мухаммеда является "нарушением свободы на вероисповедание и нарушением святых чувств людей, которые исповедуют ислам". Он отметил, что такое поведение "вызывает к жизни другие, еще более острые экстремистские проявления", и привел в качестве примера теракт в редакции журнала Charlie Hebdo в Париже после публикации карикатур.