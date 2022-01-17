Постпред РФ ожидает, что о датах визита председателя ОБСЕ в РФ объявят в ближайшее время

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ожидает, что в ближайшее время будет объявлено о конкретных датах визита в Москву главы МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнева Рау.

"Насчет визита [Рау] в Россию, такие планы имеются. О конкретных датах, наверное, будет в ближайшее время объявлено по официальным каналам. Конечно, это очень неплохая инициатива", - сказал он в понедельник на онлайн-брифинге.

В этой связи Лукашевич напомнил, что вся история деятельности ОБСЕ и председательств в ней свидетельствует о том, что один из главных визитов в самом начале председательского года действующие председатели осуществляли именно в Россию, что подчеркивает роль России в качестве одного из ключевых игроков в ОБСЕ и в региональной глобальной политике.

Ранее в МИД Польши сообщили, что Рау в середине февраля планирует посетить Москву. При этом сначала действующий председатель ОБСЕ посетит Украину и США.

Встреча СМИД ОБСЕ

Лукашевич заявил, что Россия намерена добиваться выработки сбалансированной повестки для следующей встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которая пройдет в Польше.

"То, как польскому председательству удастся подготовить министерское заседание в Лодзе в начале декабря нынешнего года, во многом будет зависеть от того, как дальше пойдет развитие в нашей организации, - сказал он. - Хотел бы особо акцентировать, что Россия будет добиваться очень сбалансированной повестки дня министерского заседания, и в течение года мы постараемся убедить польских коллег работать более динамично, концептуально и с пользой для интересов европейской безопасности".

Постоянный представитель обратил внимание: министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что в своей деятельности польское председательство будет руководствоваться именно принципами Хельсинкского заключительного акта, международным правом и будет стараться учитывать весь спектр мнений и интересов государств-участников.

"Это дает основания надеться на то, что будут учитываться российские интересы в полной мере. Программа, представленная господином Рау, в целом выглядит достаточно сбалансированной: в ней все основные, ключевые элементы по трем корзинам, трем измерениям безопасности, но мы будем судить по конкретным действиям, а не по заявленным целям", - подчеркнул Лукашевич.

СМИД является центральным директивным органом ОБСЕ для обсуждения вопросов в сфере безопасности и существующих угроз, укрепления мер доверия, улучшения сотрудничества в Европе. Заседание созывается один раз в год страной - председателем организации. Председательство в ОБСЕ с 1 января 2022 года перейдет к главе МИД Польши Збигневу Рау.