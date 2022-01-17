Лавров дал разъяснения главе МИД Хорватии относительно отношений России с ЕС и НАТО

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал главе МИД Хорватии Гордану Радману необходимые разъяснения по вопросам отношений Москвы с Евросоюзом и НАТО.

"По вопросам, которые касаются отношений между Россией и Евросоюзом, между Россией и НАТО, мы нашим хорватским друзьям дали необходимые разъяснения, - сказал он по итогам переговоров с хорватским коллегой в понедельник. - Подчеркнули, что неизменно ценим взвешенную, конструктивную позицию Хорватии по решению проблем, которые накопились между Россией и Евросоюзом, Россией и НАТО".

Министр добавил, что особое внимание на переговорах было уделено обстановке на Балканах, в том числе в Боснии и Герцеговине, а также ситуации в диалоге между Белградом и Приштиной.

Хорватия является членом НАТО с 2009 года, Евросоюза - с 2013 года.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.