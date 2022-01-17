Лавров заявил, что Россия не будет дружить с Китаем против кого бы то ни было

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дружба России и Китая не направлена против кого бы ни было. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

"Что касается наших отношений с Китайской Народной Республикой, то они не подвержены какой-либо конъюнктуре и развиваются вне зависимости от того, что по этому поводу думают наши западные коллеги. Мы не дружим с Китаем против кого бы то ни было", - подчеркнул министр.

"Нашу политику мы не выстраиваем по принципу "что будет, если". Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении Российской Федерации практически ежедневно", - также отметил Лавров.