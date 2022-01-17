Лавров: ожидаются контакты по ответам США и НАТО на предложения России по безопасности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Контакты для обсуждения ответов Соединенных Штатов и НАТО на предложенные Россией проекты документов по гарантиям безопасности могут состояться в ближайшие дни. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

"Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала Соединенным Штатам и членам НАТО. На этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему", - сказал он.

Министр пояснил, что Россия ждет от США и Североатлантического альянса ответов о том, как они будут выполнять принятые ранее на себя обязательства. "В концентрированном виде наши вопросы сводятся к тому, как конкретно Запад собирается выполнять свои обязательства, закрепленные в документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, - пояснил Лавров. - В этих документах записано, что государства ОБСЕ не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Также там записано, что ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью поддержания мира и стабильности в этом регионе".

Глава МИД РФ подчеркнул, что это является неотъемлемой частью тех компромиссов и решений, которые принимались на высшем уровне в ОБСЕ. "В любом случае хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и в плане обеспечения прав российских граждан", - заключил министр.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также обсуждались указанные инициативы.