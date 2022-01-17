Лавров: США вмешиваются во внутренние дела БиГ и поощряют демонизацию Республики Сербской

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вашингтон продолжает вмешиваться во внутренние дела Боснии и Герцеговины (БиГ) и потворствует попыткам превратить это государство в унитарное, поощряя демонизацию Республики Сербской. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

"Сейчас предпринимаются активные попытки превратить Боснию из государства, в котором два энтитета и три государствообразующих народа с равными правами, в унитарное государство. И при поощрении некоторых западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, используется в этих неблаговидных целях демонизация Республики Сербской и ее руководства", - отметил он.

"Конечно, весьма показательно, что при всех призывах не вмешиваться во внутренние дела других стран Соединенные Штаты назначили специального представителя по проведению избирательной реформы в Боснии и Герцеговине: это к вопросу о сферах влияния. Считаем это весьма и весьма показательным с точки зрения подхода Соединенных Штатов к проблемам на Западных Балканах", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, Москва также видит в БиГ очевидную дискриминацию боснийских хорватов. Лавров отметил, что реформа избирательного законодательства призвана исправить это положение, ее нужно "как можно скорее завершить с прочной опорой на дейтонские принципы о равноправии трех государствообразующих народов и двух энтитетов".

Власти Хорватии в целях защиты прав своего национального меньшинства в БиГ в преддверии запланированных в 2022 году всеобщих выборов в этой стране призывают своих соседей провести реформу избирательного законодательства для предоставления хорватам возможности самим избирать своего представителя в Президиум Боснии и Герцеговины.

Возвращение к дейтонским принципам

По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что ЕС будет способствовать возвращению к дейтонским принципам по урегулированию в Боснии и Герцеговине и прекратит относиться к Западным Балканам к как зоне своего влияния.

"Надеемся, что Евросоюз будет способствовать возвращению к основам, возвращению к дейтонским принципам. И надеемся, что Евросоюз не будет продолжать относиться к Западным Балканам как к зоне своего влияния", - подчеркнул он.

В частности, он напомнил о словах бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая "заявила о том, что Западные Балканы - это район, где Евросоюз будет разбираться со всеми проблемами, и другим туда лучше не подключаться". По его словам, США также продемонстрировали свой подход к проблемам на Западных Балканах, назначив специального представителя по проведению избирательной реформы в Боснии и Герцеговине, несмотря на все призывы не вмешиваться во внутренние дела в этой стране.

"Эти примеры весьма показательны с точки зрения ведущихся сейчас переговоров по гарантиям безопасности, с инициативой которых выступила Российская Федерация", - заключил он.

Дейтонское соглашение (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине) было согласовано 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо), подписано 14 декабря 1995 года в Париже лидером боснийцев Алией Изетбеговичем, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом. Его неотъемлемой частью являются 11 приложений. Важнейшие из них касаются вопросов территориального и государственного устройства БиГ, имплементации мирного урегулирования, в котором прописаны положения, касающиеся учреждения поста высокого представителя, а также военных аспектов урегулирования этнического конфликта.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также рассматривались указанные инициативы.