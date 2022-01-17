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Кризис на Украине
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Лавров: для Украины плана "Б" быть не может, есть только минские соглашения

Киев обязан досконально выполнить эти договоренности, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Украинский режим обязан выполнять минские договоренности, никакого плана "Б" у украинских властей быть не может. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может, есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить", - сказал он.

По словам Лаврова, если Хорватия под готовностью обсуждать с Украиной опыт реинтеграции национальных меньшинств понимает именно решение гуманитарных вопросов, создание необходимых условий для уважения особых культурных, образовательных и языковых прав меньшинств, то некоторые украинские официальные лица препарируют эту тему таким образом, что якобы можно использовать опыт боевых действий, которые были в этом регионе в середине 1990-х годов.

"Такие возможные намерения. Надеюсь, что до этого не дойдет, но они достаточно опасны, особенно на фоне заявлений президента Украины [Владимира] Зеленского о том, что кто из граждан Украины ощущает себя русским, пусть убирается в Россию", - резюмировал глава дипведомства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияХорватияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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