Лавров назвал дезинформацией заявления в США о подготовке "провокации" РФ против Украины

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся Россией провокации, чтобы обеспечить предлог для "так называемого вторжения РФ на Украину". Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения. Причем госпожа [пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки сказала: "как это было уже в 2014 году", - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр подчеркнул, что нынешняя трагедия современной Украины "действительно началась в 2014 году", однако стала следствием не некой провокации со стороны России, а результатом "поддержанного и даже организованного в значительной степени" по линии США государственного переворота. "И сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США, - продолжил Лавров. - Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим выполнить наконец минские договоренности. Эта тема обсуждалась и в ходе саммита президентов [РФ и США Владимира] Путина и [Джо] Байдена в июне прошлого года в Женеве. Там мы увидели и услышали понимание США, в чем же суть минских договоренностей. Прежде всего - в особом статусе Донбасса. И этим, я надеюсь, американские коллеги займутся".

Число разработанных США сценариев действий на случай якобы возможного "вторжения" РФ на Украину вызывает предположения о том, что спецслужбы, разведка и внешнеполитическое ведомство Штатов объявили конкурс на их создание, отметил Лавров, комментируя слова заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд о 18 разработанных Вашингтоном сценариях действий на указанный случай.

Министр напомнил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже изложил позицию Москвы на этот счет. "Могу только дополнительно предположить. Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент - 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс", - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. В отношении заявления Нуланд о 18 сценариях Песков в понедельник заявил журналистам, что Москва рассматривает разные сценарии дальнейших действий в сфере обеспечения безопасности, однако их меньше, чем у США.