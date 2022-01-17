В МИД назвали инсинуациями сообщения о поставках российских вооружений в Панджшер

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комментарии американских экспертов о якобы имевших место поставках российского оружия Фронту национального сопротивления (ФНС) Афганистана в провинции Панджшер являются инсинуациями. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обратили внимание на опубликованные в соцсетях комментарии некоторых американских экспертов-русофобов о якобы имевших место поставках российского вооружения Национальному фронту сопротивления Афганистана в провинции Панджшер. Россия указывается как страна-производитель этого оружия. Выступаем решительно против подобных инсинуаций", - отметила она.

"Предвосхищая возможные последующие фейковые сообщения на эту тему, считаем необходимым заявить следующее. Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон", - добавила официальный представитель МИД.

Как подчеркнула Захарова, в Москве убеждены, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, "чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве". "Такой сценарий в корне противоречит интересам России", - резюмировала она.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент страны Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал, что Панджшер полностью перешел под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние талибам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Позднее руководитель отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари уточнил, что сопротивление переходит к тактике партизанской войны.