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Секретариат ОДКБ завел официальный канал в Telegram

На канале будет актуальная информация об обстановке в зоне ответственности организации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник запустил официальный канал в мессенджере Telegram. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, ресурс будет содержать актуальную информацию об обстановке в зоне ответственности организации. "Официальный Telegram-канал ОДКБ необходим в качестве цифрового ресурса для оперативного распространения объективной и достоверной информации о деятельности организации в сфере политического, военного, военно-технического, военно-экономического сотрудничества, а также работе в сфере противодействия современным вызовам и угрозам, - указал Зайнетдинов. - Наши подписчики приобретают возможность из первых рук получать информацию о решениях, принимаемых уставными органами ОДКБ".

Кроме того, Telegram-канал дает ОДКБ возможность своевременного реагирования на происходящие события.

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