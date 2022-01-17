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МИД России заявил, что может ответить, если Берлин продолжит давление на СМИ РФ в ФРГ

В ведомстве заявили, что, несмотря на неоднократные предупреждения, Берлин продолжает противодействовать по политическим мотивам деятельности медиахолдинга АНО "ТВ-Новости" в Германии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. РФ оставляет за собой право на ответные меры, если германская сторона не откажется от практики оказания давления на российские СМИ в ФРГ. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ перед переговорами глав внешнеполитических ведомств России и Германии.

"В случае если германская сторона не откажется от практики оказания давления на российские СМИ в ФРГ, оставляем за собой право принять ответные меры в отношении немецких СМИ, работающих в России", - указали в МИД РФ.

В МИД РФ с глубоким разочарованием вынуждены констатировать, что, несмотря на неоднократные публичные предупреждения и четкие сигналы по дипломатическим каналам, официальный Берлин продолжает активно противодействовать по очевидно политическим мотивам деятельности российского медиахолдинга АНО "ТВ-Новости" в Германии и в первую очередь его немецкоязычной телевизионной редакции, работающей под брендом "RT DE".

"C момента ее запуска 16 декабря 2021 года власти ФРГ предприняли ряд шагов, направленных на выдавливание "RT DE" из германского информационного пространства, что привело к частичному блокированию спутникового вещания "RT DE", а также удалению его канала на видеохостинге YouTube, - добавили в МИД РФ. - Рассматриваем упомянутые шаги как прямое нарушение Берлином своих международных обязательств по обеспечению свободы слова и СМИ, а также как сознательные недружественные действия по отношению к Российской Федерации".

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