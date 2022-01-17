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Заседание Госдумы 20 января начнется с выступления президента Ирана

Заседание Госдумы в четверг начнется с выступления президента Ирана - Жуков.

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Иран
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