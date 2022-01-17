Глава Коми заявил, что ушедший в отставку состав кабмина заложил основу для решения задач

"Нельзя сказать, что прежний состав правительства работал плохо. Задачи были - подготовить основу для важных и стратегических задач, которые мы должны выполнить до 2026 года. Правительство со своей задачей справилось, период был непростой - пандемия и падение доходов бюджета. Но как итог - мы утвердили инвестиционную декларацию и заложили основу на ближайшие годы для новых достижений [утверждения и реализации плана диверсификации экономики Коми до 2026 года]", - сказал Уйба в видеообращении к жителям в социальной сети "ВКонтакте".

Аналогичное мнение высказал ТАСС спикер Госсовета Коми Сергей Усачев. "Безусловно, это очень важный и серьезный шаг со стороны главы республики, но он не связан с неудовлетворительной работой существующей команды. Напротив, кабмин создал прочный фундамент для последующего укрепления экономики и реализации амбициозных проектов", - сказал он ТАСС.

Уйба в понедельник на брифинге сообщил журналистам о своем решении отправить правительство республики в отставку, до формирования нового республиканского кабмина все его члены продолжат работу в статусе исполняющих обязанности. Полномочия председателя правительства в период формирования нового состава будут возложены на Эльмиру Ахмееву, которая с 2020 года занимала должность зампреда правительства - министра экономического развития и промышленности Коми.

До 2020 года Ахмеева работала в Минэкономразвития РФ на должности заместителя директора департамента регионального развития, который занимается созданием инструментов развития территорий и поддержки регионов с низкими темпами социально-экономического развития путем разработки индивидуальных программ.

Что можно улучшить в работе кабмина Коми

Председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета, депутат от "Единой России" Степан Чураков считает, что новому кабмину нужно сделать упор в работе на планировании. "Основная задача перед новым правительством - это сделать хотя бы какое-то среднесрочное планирование в работе, потому что пока никакого плана в работе не прослеживается, сейчас оно очень краткосрочное, поэтому большинство исполнителей не понимают, куда идем, соответственно, и работают так же. То есть сделать более-менее среднесрочный план развития республики и к этому двигаться", - сказал он ТАСС.

Председатель комитета Госсовета по законодательству и местному самоуправлению, депутат от партии "Единая Россия" Илья Семяшкин считает основной задачей нового кабмина Коми исполнение поручений президента. "Я думаю, что самая главная наша задача в Республике Коми - не подвести президента, и глава Республики Коми эту задачу четко понимает", - сказал Семяшкин.

Зампред Госсовета Коми, депутат от "Единой России" Сергей Артеев считает, что новые члены правительства должны нести ответственность перед жителями по своим направлениям работы, а глава республики не должен заниматься лично всеми вопросами. "Мы проходим сейчас отопительный сезон, видим сбои один за другим в разных городах и уголках нашего региона, честно говоря, глава республики вынужден сегодня лично заниматься этими вопросами, что, наверное, не совсем правильно", - отметил Артеев.

По его словам, состав регионального правительства нуждается в усилении и заменах. "Насколько широко это нужно делать, вопрос дискуссионный. Очень бы хотелось, чтобы в подходе к этой ротации глава республики слышал местные институты - это Государственный совет, муниципалитеты, Общественная палата, общественность, население", - сказал он.