Глава Коми заявил, что ушедший в отставку состав кабмина заложил основу для решения задач

СЫКТЫВКАР, 17 января. /ТАСС/. Прежний состав кабинета министров Республики Коми, об отставке которого объявил глава региона Владимир Уйба, заложил основу для стратегических задач, стоящих перед регионом, считает глава Коми.
"Нельзя сказать, что прежний состав правительства работал плохо. Задачи были - подготовить основу для важных и стратегических задач, которые мы должны выполнить до 2026 года. Правительство со своей задачей справилось, период был непростой - пандемия и падение доходов бюджета. Но как итог - мы утвердили инвестиционную декларацию и заложили основу на ближайшие годы для новых достижений [утверждения и реализации плана диверсификации экономики Коми до 2026 года]", - сказал Уйба в видеообращении к жителям в социальной сети "ВКонтакте".
Аналогичное мнение высказал ТАСС спикер Госсовета Коми Сергей Усачев. "Безусловно, это очень важный и серьезный шаг со стороны главы республики, но он не связан с неудовлетворительной работой существующей команды. Напротив, кабмин создал прочный фундамент для последующего укрепления экономики и реализации амбициозных проектов", - сказал он ТАСС.
Уйба в понедельник на брифинге сообщил журналистам о своем решении отправить правительство республики в отставку, до формирования нового республиканского кабмина все его члены продолжат работу в статусе исполняющих обязанности. Полномочия председателя правительства в период формирования нового состава будут возложены на Эльмиру Ахмееву, которая с 2020 года занимала должность зампреда правительства - министра экономического развития и промышленности Коми.
До 2020 года Ахмеева работала в Минэкономразвития РФ на должности заместителя директора департамента регионального развития, который занимается созданием инструментов развития территорий и поддержки регионов с низкими темпами социально-экономического развития путем разработки индивидуальных программ.
Что можно улучшить в работе кабмина Коми
Председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета, депутат от "Единой России" Степан Чураков считает, что новому кабмину нужно сделать упор в работе на планировании. "Основная задача перед новым правительством - это сделать хотя бы какое-то среднесрочное планирование в работе, потому что пока никакого плана в работе не прослеживается, сейчас оно очень краткосрочное, поэтому большинство исполнителей не понимают, куда идем, соответственно, и работают так же. То есть сделать более-менее среднесрочный план развития республики и к этому двигаться", - сказал он ТАСС.
Председатель комитета Госсовета по законодательству и местному самоуправлению, депутат от партии "Единая Россия" Илья Семяшкин считает основной задачей нового кабмина Коми исполнение поручений президента. "Я думаю, что самая главная наша задача в Республике Коми - не подвести президента, и глава Республики Коми эту задачу четко понимает", - сказал Семяшкин.
Зампред Госсовета Коми, депутат от "Единой России" Сергей Артеев считает, что новые члены правительства должны нести ответственность перед жителями по своим направлениям работы, а глава республики не должен заниматься лично всеми вопросами. "Мы проходим сейчас отопительный сезон, видим сбои один за другим в разных городах и уголках нашего региона, честно говоря, глава республики вынужден сегодня лично заниматься этими вопросами, что, наверное, не совсем правильно", - отметил Артеев.
По его словам, состав регионального правительства нуждается в усилении и заменах. "Насколько широко это нужно делать, вопрос дискуссионный. Очень бы хотелось, чтобы в подходе к этой ротации глава республики слышал местные институты - это Государственный совет, муниципалитеты, Общественная палата, общественность, население", - сказал он.