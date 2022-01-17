Замглавы МИД РФ подчеркнул важность общеливийского консенсуса на встрече с послом Ливии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов подчеркнул в понедельник на встрече с послом Ливии в Москве Мухаммедом Маграви важность достижения общеливийского консенсуса.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливии и вокруг нее, - говорится в сообщении МИД РФ. - С российской стороны подтверждена важность достижения общеливийского консенсуса по ключевым пунктам национальной повестки дня при учете интересов всех политических сил и социальных групп страны с целью надежного обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности Ливии".

Встреча состоялась по инициативе ливийского посла.

22 декабря 2021 года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе выборов, которые были намечены на 24 декабря, и рекомендовала Палате представителей (парламенту) провести первый тур выборов главы государства через месяц - 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках парламентских и президентских выборов в стране должна принять именно Палата представителей. Однако депутаты не согласились с инициативой Избиркома об отсрочке выборов в стране всего на один месяц "по соображениям безопасности". Конкретную дату новых выборов ливийские парламентарии до сих пор не предложили.