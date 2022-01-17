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Климатические проекты России гармонизируют с лучшими мировыми для привлечения инвестиций

Это решение позволит выполнить поставленную президентом России цель по достижению углеродной нейтральности национальной экономики не позднее 2060 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Отечественные климатические проекты будут гармонизованы с лучшими мировыми практиками для обеспечения их признания и привлечения иностранных инвестиций. Об этом говорится в сообщении по итогам видеоконференции спецпредставителя президента России Руслана Эдельгериева с председателем 26-й сессии конференции ООН по климату в Глазго Алоком Шармой, оно размещено в понедельник на сайте Кремля.

"Руслан Эдельгериев рассказал собеседнику о создаваемой в нашей стране добровольной системе реализации климатических проектов и дорожной карте по осуществлению стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года. Отечественные климатические проекты будут гармонизованы с лучшими мировыми практиками для обеспечения их признания и привлечения иностранных инвестиций - соответствующая работа проводится на двусторонних и многосторонних площадках. Данные шаги позволят выполнить поставленную президентом России цель по достижению углеродной нейтральности национальной экономики не позднее 2060 года", - говорится в сообщении.

Также стороны высоко оценили итоги 26-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в ноябре 2021 года в Глазго, обсудили дальнейшее развитие мировой климатической повестки и подтвердили необходимость выполнения принятых решений, в том числе по декларации Глазго по лесам и землепользованию, которую также подписала Россия.

"Советник президента отметил, что при декарбонизации экономики следует придерживаться взвешенного подхода и не допускать ухудшения качества жизни населения. По метановой проблематике обозначена необходимость дальнейшего изучения источников выбросов и возможностей их сокращения. Руслан Эдельгериев и Алок Шарма договорились о продолжении консультаций", - также говорится в сообщении.

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