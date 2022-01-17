Грушко: в НАТО знают, какие меры Россия может принять при отказе от гарантий безопасности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс прекрасно представляет, какие военно-технические меры Россия может принять при отказе НАТО от российских требований по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции, - отметил Грушко. - В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно".

При этом, как отметил замминистра, конкретные меры будут зависеть от того, какие военные потенциалы могут быть задействованы против интересов РФ. В то же время, по словам Грушко, Москва примет решение о продолжении диалога с НАТО и США по гарантиям безопасности России после того, как будут получены "письменные ответы на письменные предложения" РФ. "Тогда и будем определяться", - резюмировал он.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также рассматривались указанные инициативы.