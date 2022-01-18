Лавров и глава МИД ФРГ проведут первые переговоры в Москве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет в Москве первую очную встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая накануне прибыла из Киева и пробудет в российской столице до вечера 18 января. С момента вступления Бербок в должность 8 декабря 2021 года министры успели провести телефонный разговор, который состоялся по инициативе Берлина.

Повестка предстоящих переговоров будет насыщенной и разноплановой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя переговоры Лаврова и Бербок, сообщила, что на встрече министров планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, формирование графика политических контактов, практические аспекты выстраивания сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и историко-мемориальной сферах и контакты по межпарламентской, региональной и межобщественной линиям. Также стороны затронут взаимодействие в сфере возобновляемой энергетики и по вопросам климатической повестки в целом.

На переднем плане будет и международная повестка. Здесь в первую очередь планируется обсудить реализацию предложений России о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе. Также стоит ожидать предметного обсуждения темы урегулирования внутриукраинского конфликта.

Из Киева в Москву

В Россию Бербок прибыла именно из Киева, где в понедельник у нее были запланированы встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИД этой страны Дмитрием Кулебой. В преддверии поездки на Украину и в РФ германский министр, которая известна критическими высказываниями в адрес России, предпочла делать сбалансированные заявления. В частности, она отметила, что будет "внимательно слушать своих партнеров как в Москве, так и в Киеве" и разъяснять при этом позицию ЕС, G7 и НАТО по внутриукраинскому урегулированию. Одной из основных целей на рабочую поездку Бербок виделась необходимость "снова наполнить жизнью "нормандский процесс"".

Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сначала хотела бы понять, что именно Германия и Франция собираются обсуждать, призывая провести встречу "четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) на уровне министров. Лавров в декабре 2021 года отмечал, что на Западе могут попытаться использовать "нормандский формат", чтобы "облегчить Киеву задачу увиливания" от минских соглашений.

Разговор о гарантиях безопасности

На переднем плане международной повестки переговоров будет тема российских предложений по гарантиям безопасности, сообщили в МИД РФ.

Германия входит в НАТО и отстаивает позицию, что решения о безопасности Европы, "не могут приниматься без участия Европы". Об этом заявляла в том числе Бербок, находясь в Вашингтоне на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Можно ожидать, что в Москве глава МИД ФРГ получит разъяснения насчет требований России. "Рассматриваем Германию в качестве влиятельного игрока на международной арене, значимого для нас соседа, отношения России с которым всегда сохраняли особенный характер, в том числе с учетом известных из истории взлетов и падений", - говорится в сообщении МИД РФ.

Разочарование на двустороннем треке

Как неоднократно отмечалось с обеих сторон, отношений РФ и ФРГ сейчас переживают далеко не лучшие времена. "Разочарованы нынешним состоянием российско-германских отношений, переживающих непростой этап в силу реализуемого официальным Берлином курса на комплексное сдерживание нашей страны", - говорится в сообщении МИД РФ, анонсирующем переговоры Лаврова и Бербок. В частности, на Смоленской площади напомнили о значимом присутствии Бундесвера на восточном фланге НАТО, согласии Берлина на санкционный курс ЕС, высылках российских дипломатов под надуманными предлогами и попытках оказать влияние на внутриполитические процессы в России, а также ряде других недружественных действий с германской стороны.

"Тем не менее с учетом особого значения сотрудничества между Россией и Германией в общеевропейском и глобальном контексте не отказываемся от задачи выстраивать его на принципах взаимного уважения и обоюдной выгоды. Российская сторона настроена на конструктивный диалог с новым правительством ФРГ. <...> Исходим из того, что запрос на улучшение отношений c Россией присутствует в германском обществе и поддерживается его значительной частью", - подчеркнули в российском дипведомстве. Так, в МИД РФ напомнили о том, что ФРГ является одним из ведущих внешнеторговых партнеров России, также развиваются новые направления сотрудничества, включая сферу устойчивой энергетики.

Также в Москве видят значительный потенциал для расширения позитивной повестки двусторонних отношений в укреплении связей стран на межрегиональном и муниципальном уровнях.

Вокруг "Северного потока - 2"

Важной темой двусторонних отношений РФ и Германии остается ситуация вокруг сертификации газопровода "Северный поток - 2". Российская сторона неоднократно подчеркивала, что газопровод является сугубо экономическим проектом, а вот оценки даже внутри нового правительства ФРГ, состоящего из социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, несколько расходятся. Если канцлер Олаф Шольц, представляющий Cоциал-демократическую партию, напоминает, что процесс сертификации газопровода носит сугубо административный характер, то Бербок, являющаяся сопредседателем "зеленых", неоднократно выступала с утверждениями о геостратегическом характере проекта. При этом накануне в Киеве глава МИД ФРГ заявила, что проект пока не полностью отвечает праву ЕС, "поэтому сертификация остановлена".

В МИД РФ отметили, что запуск "Северного потока - 2" станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. "Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать", - говорится в сообщении дипведомства.

Оптимизм в культурно-гуманитарных связях

Культурно-гуманитарные связи России и Германии в последние десятилетия традиционно носят тесный характер. Их расширение и укрепление также станет одной из тем переговоров Лаврова и Бербок. В минувшем ноябре завершился Год Германии в России, в рамках которого было проведено значительное количество разноплановых мероприятий. Кроме того, в МИД РФ отметили, что в Москве удовлетворены уровнем двустороннего сотрудничества на военно-мемориальном направлении. Также страны взаимодействуют для сохранения правды о трагических страницах общего прошлого.

В этом контексте немаловажно, что, как сообщили ТАСС в посольстве Германии в России, одним из пунктов программы Бербок в Москве станет возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Также в Москве выразили заинтересованность в возобновлении ритмичной деятельности российско-германского форума общественности "Петербургский диалог". Она была приостановлена его немецкой частью после признания нежелательными в России трех германских неправительственных организаций (НПО), две из которых участвуют в работе форума. "Сожалеем, что сейчас "Петербургский диалог" рассматривается некоторыми его немецкими участниками, включая вышеупомянутые НПО, как трибуна для критики российского государства, нашей действительности, истории и традиций, а также для пикировки с российскими визави, мнение и взгляды которых они не разделяют. Такой подход напрямую вредит диалогу и не позволяет реализовать его большой созидательный потенциал", - отметили в МИД РФ.