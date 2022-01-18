Грызлов назвал продолжение интеграции России и Белоруссии главным приоритетом

"Приоритеты в работе посла определяются задачами, которые в соответствии с конституцией ставит президент Российской Федерации. Главный приоритет - продолжение нашей многоплановой интеграции в рамках поступательного выполнения договора о Союзном государстве от 1999 года, последовательное сближение в рамках Союзного государства на принципах суверенного равенства, добровольности и добросовестного выполнения взаимных обязательств", - заявил он ТАСС в своем первом интервью после назначения на дипломатическую должность.

По словам Грызлова, ключевая цель интеграции - повысить достаток, обеспечить достойный уровень и качество жизни россиян и белорусов. "Российская Федерация является главным деловым партнером Республики Беларусь, обеспечивая почти половину внешнеторгового оборота республики. Укрепление общего экономического пространства, построение полноценного экономического суверенитета Союзного государства ради благополучия и процветания наших народов - в этом видим стратегически важные и нужные людям задачи для обеих стран", - отметил он.

Посол добавил, что особый характер межгосударственных отношений позволяет распространять на Белоруссию ряд преференций, в их числе "комфортные цены на российские энергоносители, льготные условия кредитования, упрощенный доступ на российский рынок белорусской продукции". Также реализуются совместные масштабные проекты в сферах энергетики, транспорта и промышленности.

От реализованных интеграционных мер, как отметил Грызлов, жители и предприятия обеих стран "уже получили большую отдачу". В качестве примера он привел допуск белорусских предприятий к госзакупкам в РФ. Это помогло им увеличить прибыль и создать новые рабочие места, а для России выгода заключается в повышении качества продуктов и услуг в рамках госзаказа за счет конкуренции. "Продолжение системных действий по совмещению наших экономик и правовых систем необходимо. Как видите, такие инициативы, которые выгодны и Республике Беларусь, и Российской Федерации, в итоге повышают нашу общую конкурентоспособность", - подытожил дипломат.