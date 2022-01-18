Грызлов заявил, что посольство РФ в Минске окажет Дудникову и Сапеге необходимую поддержку

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российское диппредставительство в Минске окажет гражданам РФ Егору Дудникову и Софье Сапеге, а также другим соотечественникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, всю необходимую поддержку. Об этом заявил ТАСС новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"Помощь гражданам нашей страны, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - это одна из важных задач посольства. И степень внимания к таким гражданам не находится в прямой зависимости от общественного резонанса. Существует единый целостный подход, реализуемый в отношении всех наших граждан: речь о предоставлении правовой защиты их законных прав и интересов, обеспечении справедливого правосудия, соблюдении международных договоренностей, другой посильной помощи. Этими принципами мы и будем руководствоваться", - сказал он в своем первом интервью после назначения на дипломатическую должность, отвечая на вопрос о стратегии посольства РФ в отношении дел Дудникова и Сапеги.

27 декабря 2021 года Минский городской суд приговорил Дудникова к 11 годам колонии. Он был задержан в мае прошлого года. По данным следствия, с 19 января по 21 мая россиянин в одном из телеграм-чатов "с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера". Позднее президент республики Александр Лукашенко сообщил, что Дудников являлся модератором чата "Отряды самообороны Беларуси".

Сапега была задержана 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета компании Ryanair. В июне обоих перевели из СИЗО под домашний арест. Отчим Сапеги Сергей Дудич ранее рассказал, что она написала прошение о помиловании на имя Лукашенко, которое может быть рассмотрено после решения суда.